Четыре пожара произошло в Петрозаводске за минувшие сутки

В карельской столице в понедельник произошли возгорания в гараже и на открытых территориях, сообщает городская ЕДДС.

Так, днем на улице Балтийской произошел пожар в гараже, принадлежность устанавливается. В результате значительно повреждена внутренняя обшивка и имущество.

Вечером в поезде Дорожников сгорел мусор на площади 20 кв.м.

Кроме того, на улицах Кемская и Железнодорожная сгорели мусорные контейнеры.