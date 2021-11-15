Четыре ребенка в Карелии заразились ВИЧ-инфекцией

Ко Дню борьбы со СПИДом эпидемиологи Карелии озвучили статистику заболеваемости ВИЧ.

Ежегодно 1 декабря отмечается Всемирный День борьбы со СПИДом. В Карелии первый случай ВИЧ-инфекции был выявлен в 1995 году. Для наших медиков это точка отчета, с этого момента началось наблюдение за распространением инфекции. С начала эпидемии в республике было выявлено 2939 случаев (по состоянию на 1 ноября), из которых 2561 — у постоянных жителей региона. Сегодня в Карелии продолжают жить с ВИЧ-инфекцией 1946 человек.

Когда специалисты говорят о заболеваемости, они имеют в ввиду количество впервые выявленных случаев ВИЧ-инфекции. Ежегодно в Карелии регистрируется в среднем от 180 до 250 новых случаев. За 10 месяцев 2021 года их выявлено уже 165. В результате заболеваемость составила 24,1 на 100 тысяч населения. Это больше, чем в прошлом году. Но в 2020 году было много ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Люди не часто обращались за медицинской помощью, профосмотры и диспансеризация не проводились. И за 10 месяцев 2020 года было выявлено всего 143 ВИЧ-положительных. Заболеваемость составляла 23,3 на 100 тысяч населения.

«В Карелии чаще всего сталкиваются с половым путем инфицирования ВИЧ. Путь через потребление внутривенно запрещенных веществ постепенно отходит. Но остается и третий вариант — заражение ребенка от инфицированной матери. К сожалению, в этом году в Карелии выявлено четыре случая ВИЧ-инфекции у детей: у двух подростков и двух детей до 6-ти лет. Каждый год выявляем беременных, которые не знали о своем ВИЧ-статусе. Хорошо, если это происходит на ранних сроках беременности, например, при постановке женщины на учет в консультации. Но бывают случаи, когда женщина не наблюдается у врача. Тогда родить здорового ребенка у женщины шансов немного», — рассказала руководитель центра профилактики и борьбы со СПИД и инфекционными заболеваниями Елена Коваленко.

Почему ситуация с ВИЧ в Карелии остается напряженной, читайте в материале «ВИЧ перестал быть болезнью молодых».