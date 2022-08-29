Четыре свалки мусора обнаружены в деревне Карелии

В Олонецком районе сельхозпредприятие обязали убрать свалки мусора, обнаруженные на принадлежащих ему землях, сообщили в управлении Россельхознадзора.

В августе сотрудники управления Россельхознадзора в ходе выездного обследования земельного участка сельскохозяйственного назначения в районе деревни Рыпушкалицы Олонецкого района обнаружены несколько несанкционированных свалок.

В ходе осмотра на участке были выявлены четыре несанкционированные свалки, расположенные вдоль внутрихозяйственных дорог. Площадь перекрытия земель свалками составила 18, 55, 30 и 45 кв. м.

В соответствии с Земельным кодексом РФ землепользователи обязаны в целях охраны земель проводить мероприятия по защите земель от загрязнения отходами производства и потребления.

Управление Россельхознадзора объявило предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства и предложило принять меры по устранению несанкционированных свалок сельскохозяйственному предприятию, являющемуся арендатором земельного участка.