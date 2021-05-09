Четыре водителя в Карелии станут пешеходами из-за любви к пьянству за рулем

За два дня автоинспекторы отстранили от управления четверых нетрезвых водителей в Кондопоге и Костомукше.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, 9 мая в 19:15 на Октябрьском шоссе, 63 в Кондопоге остановили 52-летнего водителя, который находился в состоянии опьянения. Результат теста показал 1.28 промилле.

В День Победы в 22:45 на перекрестке Октябрьского шоссе и Бумажников был отстранен от управления автомобилям другой кондопожанин. 36-летний водитель был с признаками состояния опьянения и без водительских прав.

В Пряжинском районе 9 мая пьяной за рулем Chevrolet Niva попалась 45-летняя женщина-водитель.

А 8 мая в Костомукше инспекторы ДПС отстранили от управления автомобилем Toyota Land Cruiser мужчину-водителя, который также был в состоянии алкогольного опьянения.

Теперь нарушителей ожидает решение суда. Водителям грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок до 2 лет.

Ранее сообщалось, что водителей Петрозаводска проверят на трезвость.