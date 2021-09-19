Четыре жителя Карелии в августе были привлечены к ответственности за экстремизм

В общей сложности 17 тысяч рублей выплатили четыре жителя Карелии в виде штрафов за демонстрирование нацистской символики и возбуждение ненависти либо вражды, сообщили в МВД Карелии.

По итогам августа четверо жителей республики были привлечены к административной ответственности за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской символики, а также за возбуждение ненависти либо вражды.

Так, Лахденпохский районный суд Республики Карелия рассмотрел административный материал и вынес наказание местному жителю в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей. Аналогичное дело рассматривалось судом в Кемском районе. Жителю севера Карелии было назначено наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей.

Постановлением Кондопожского суда Республики Карелия в возбуждении ненависти либо вражды был признан виновным житель района. Ему назначен штраф в размере тысячи рублей. По аналогичному поводу штраф придется выплатить и жителю Пряжинского района.

Всего в этом году к административной ответственности за правонарушения экстремистской направленности привлечено 24 жителя Карелии, в отношении которых составлено 28 административных материалов.