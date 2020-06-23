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Четырех человек вывели из горящего дома в Карелии

Новости. Происшествия
11:04, 24 Июня 2020
фото: © Столица на Онего
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Пожар произошел 23 июня в Медвежьегорске, сообщили в МЧС Карелии.

В 15.32 пожарно-спасательные подразделения Медвежьегорского района привлекались для ликвидации пожара в квартире жилого дома на ул. Ленина, 51. В 16.00 пожар ликвидирован.

Сгорела комната в одной из квартир на площади 14 кв м.

Из огня вывели четырех человек, двух – с помощью средств индивидуальной защиты органов дыхания.

Погибших и пострадавших нет.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.

Напомним, пожароопасность 5 класса ожидается в Карелии.

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