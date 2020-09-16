Четырех пациентов с пневмонией госпитализировали в Карелии

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, за сутки еще четыре человек попали в больницы Карелии с пневмонией.

С 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы уже 1273 пациента, 76 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на коронавирус.

Напомним, по состоянию на 16 сентября в Карелии был зарегистрирован один летальный исход – от пневмонии умер 76-летний мужчина с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой и дыхательной систем.