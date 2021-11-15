Четырехлетний ребенок получил травмы в ДТП в Петрозаводске

Водитель и его несовершеннолетний пассажир пострадали в аварии на Древлянке, сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

По данным ГИБДД столицы Карелии, сегодня, 23 декабря, в 7.50 в на перекрестке равнозначных дорог Финского и Вьюжного проездов 44-летний водитель автомобиля CHERY не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомобилем Kia Rio, приближающемуся справа.

В результате происшествия травмы получили 30–летняя водитель автомобиля Kia и ее 4-летний пассажир. Ребенок находился в детском удерживающем устройстве. Кроме того, разовая медицинская помощь была оказана и второму пассажиру — полуторагодовалому ребенку.

Ранее сообщалось, автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе в райцентре Карелии.