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Новости. Криминал
14:53, 15 Октября 2019
фото: pixabay.com

Чиновник дорожного хозяйства в Карелии закрыл глаза на преступление за взятку в полмиллиона рублей

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Бывший эксперт дорожного хозяйства отдела контроля качества работ Управления автодорог Карелии обвиняется в коррупционном преступлении, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокурор Лоухского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя - бывшего эксперта дорожного хозяйства отдела контроля качества работ КУ РК "Управтодор РК".

Чиновник "Управтодор РК" обвиняется во взяточничестве.

Обвиняемый, находясь на территории Лоухского района, будучи обязанным проверять качество выполнения работ по содержанию дорожной сети республиканского значения, расположенной в том числе на территории Калевальского и Лоухского районов Карелии, в период с 11 сентября 2015 по 21 июня 2017 получил от представителей юридического лица взятку в размере не менее 575 тыс. руб. за подписание не соответствующих действительности актов о якобы выполненных работах по содержанию автодорог Калевальского и Лоухского районов.

За эти же деньги чиновник согласился закрыть глаза на недостатки, допущенные при ремонте дорог Калевальского и Лоухского районов.

В ходе следствия обвиняемый признал свою вину в совершении данного преступления, заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела с применением особого порядка судебного разбирательства в соответствии с главой 40 УПК РФ и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Лоухский районный суд.

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