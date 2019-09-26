Чиновника оштрафовали за срыв аукциона на строительство аэропорта "Петрозаводск"
Новости по теме
Антимонопольная служба Карелии вынесла решение о привлечении к ответственности чиновника Управления капстроительства, по вине которого был отменен аукцион на строительство аэровокзала в аэропорту "Петрозаводск".
Как следует из материалов дела, конкурсная документация противоречила законодательству о контрактной системе.
Претензии антимонопольной службы, в частности, вызвали критерии определения победителя аукциона.
По мнению УФАС, один из таких критериев "зависит от воли третьих лиц и может рассматриваться как административный барьер, что в свою очередь, может оказать влияние на результат закупки, привести к невозможности стать победителем конкурса".
Чиновник Управления капстроительства, которые утвердил документацию, привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 3 тыс. рублей.
Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
Все главное - здесь: #stolicaonego
Комментарии