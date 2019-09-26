Чиновника оштрафовали за срыв аукциона на строительство аэропорта "Петрозаводск"

Антимонопольная служба Карелии вынесла решение о привлечении к ответственности чиновника Управления капстроительства, по вине которого был отменен аукцион на строительство аэровокзала в аэропорту "Петрозаводск".

Как следует из материалов дела, конкурсная документация противоречила законодательству о контрактной системе.

Претензии антимонопольной службы, в частности, вызвали критерии определения победителя аукциона.

По мнению УФАС, один из таких критериев "зависит от воли третьих лиц и может рассматриваться как административный барьер, что в свою очередь, может оказать влияние на результат закупки, привести к невозможности стать победителем конкурса".

Чиновник Управления капстроительства, которые утвердил документацию, привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 3 тыс. рублей.

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