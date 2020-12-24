Чиновникам Карелии пришлось "выкручиваться" из-за объявленного выходным 31 декабря

Представители республиканского правительства были вынуждены вносить правки в служебный распорядок из-за того, что губернатор Артур Парфенчиков объявил выходным последний день в уходящем году.

В частности, министерство имущественных и земельных отношений республики внесло изменения в утвержденный ранее распорядок работы. Текст соответствующего приказа, подписанного министром Яниной Свидской, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В предновогодние дни сотрудникам министерства сократили время, отведенное на обед, а также вынудили выйти на работу в субботу. Меры приняты из-за того, что последний день декабря объявлен выходным, но его все равно предстоит отрабатывать.

Согласно прежнему распорядку, сотрудники Минимущества обязаны трудиться стандартную пятидневку с двумя выходными в субботу и в воскресенье. Обед также стабильно закреплен в графике в период с 13-00 до 14-00.

Согласно внесенным изменениям, у чиновников в последние дни декабря уходящего года введено измененное расписание труда. В частности, с 21 по 25 декабря часовой обед урезан. На обеденный отдых отведено полчаса: с 13-00 до 13-30.

Для женщин рабочий день в пятницу, 25 декабря, незначительно сокращен: уйти с работы дамам допустимо не в 16-00, а в 15-36. Также в этот день чиновницы из Минимущества получили право на привычный часовой обед.

Вместе с тем, новый приказ обязывает сотрудников министерства выйти на работу в субботу, 26 декабря. Трудиться в выходной день представители Минимущества будут в сокращенном режиме: до 13-00.

Отмечено, что 27 и 31 декабря считаются выходными. А предшествующие каникулам 28, 29 и 30 декабря чиновники Минимущества будут работать по прежнему стандартному расписанию

Изменения в графике работы Минимущества под занавес года введены из-за необходимости отработать положенную по закону норму часов, поскольку ранее было принято губернаторское решение сделать 31 декабря выходным днем.

Напомним, ранее глава республики Артур Парфенчиков подписал распоряжение, согласно которому последний день в 2020 году объявлен выходным, однако его все равно придется отработать.

"Рабочий день с четверга будет перенесен на субботу 26 декабря. Таким образом, 26, 28, 29 и 30 декабря будут рабочими днями, а 27 и 31 декабря – нерабочими", - сообщил он.

Однако Минтруд запретил переносить рабочий день 31 декабря на субботу. Сообщалось, что работодателям по закону нельзя переносить рабочий день 31 декабря 2020 года на субботу 26 декабря.