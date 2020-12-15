Минтруд запретил переносить рабочий день 31 декабря на субботу

Работодателям по закону нельзя переносить рабочий день 31 декабря 2020 года на субботу 26 декабря.

Такие пояснения содержатся в Трудовом кодексе, сообщается на сайте "Бизнес.ру".

Многие работодатели стали объявлять 31 декабря выходным днем и переносить работу на 26 декабря в субботу. Однако Минтруд поспешил напомнить, что делать так нельзя. В ведомстве ссылаются на статью из трудового кодекса.

В 110 статье говорится, что еженедельный непрерывный отдых не может быть менее 42 часов. Выходные рассчитываются от окончания рабочей смены перед выходным и до начала нового рабочего дня, рассказали на сайте Директор магазина.

При этом минимально еженедельный отдых должен составлять 42 часа. Такая мера обязательна для соблюдения со стороны работодателя. Поэтому объявление 31 декабря выходным и перенос работы на субботу противоречит трудовому кодексу.



Однако 31 декабря выходным сделать можно коммерческим компаниям, если они сделают этот день оплачиваемым, отмечается на сайте.

Напомним, глава республики Артур Парфенчиков подписал распоряжение, согласно которому последний день в 2020 году объявлен выходным, однако его все равно придется отработать 26 декабря, в субботу.