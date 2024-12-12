Чиновники хотят знать, что думают о них жители Петрозаводска

Жители Карелии могут пройти онлайн-опрос о деятельности местного самоуправления.
Жители Петрозаводска и других муниципалитетов Карелии получили возможность высказать свое мнение о деятельности органов местного самоуправления. На официальном интернет-портале Республики Карелия запущен онлайн-опрос, призванный изучить общественное мнение.
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