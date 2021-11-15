Чиновники мэрии Петрозаводска убрали свалки новогодних елок, устроенные предпринимателями на базарах (ФОТОФАКТ)

Специалисты комитета экономического развития администрации Петрозаводска убрали за предпринимателями, решившими оставить после себя мусор на елочных базарах.

Об этом рассказал глава города Владимир Любарский.

«В соцсетях поступают вопросы про брошенные после работы ёлочных базаров ветки на Древлянке и Октябрьском. Вчера специалисты комитета экономического развития убрали за предпринимателями, решившими оставить после себя мусор».

Напомним, ранее горожане пожаловались, что на улице Московской в Петрозаводске образовалась свалка елей, которые не были куплены перед Новым годом. Деревья были брошены рядом с остановкой.