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Чиновники мэрии Петрозаводска убрали свалки новогодних елок, устроенные предпринимателями на базарах (ФОТОФАКТ)

Новости. Общество
15:49, 08 Января 2022
фото: администрация Петрозаводска

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Специалисты комитета экономического развития администрации Петрозаводска убрали за предпринимателями, решившими оставить после себя мусор на елочных базарах.

Об этом рассказал глава города Владимир Любарский.

«В соцсетях поступают вопросы про брошенные после работы ёлочных базаров ветки на Древлянке и Октябрьском. Вчера специалисты комитета экономического развития убрали за предпринимателями, решившими оставить после себя мусор».

Напомним, ранее горожане пожаловались, что на улице Московской в Петрозаводске образовалась свалка елей, которые не были куплены перед Новым годом. Деревья были брошены рядом с остановкой.

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Комментарии

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Изя
2022-01-08 18:28:40
Вот и поставь " опера" богу молиться ))) :)
12345
2022-01-08 17:24:09
А кто этим "предпринимателям" право аренды для торговли елками предоставил?
Васья
2022-01-08 16:34:51
Вот и хорошо , не могут организовать и контролировать пусть сами в городе убирают .
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