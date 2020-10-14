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Чиновники Минприроды Карелии попробуют поймать рыбку в мутных водах Ведлозера

Новости. Общество
07:25, 15 Октября 2020
фото: Столица на Онего
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После публикаций СМИ о зеленой воде Ведлозера экологические инспекторы Минприроды Карелии решили провести проверку, сообщили в ведомстве.

По результатам заседания комитета по природным ресурсам и экологии Заксобрания Карелии, состоявшего 12 октября, Минприроды Карелии направило запрос в адрес администрации Пряжинского района, Минстроя республики о проверке эффективности работы канализационных очистных сооружений Ведлозера.

Специалисты Минприроды до конца текущей недели выйдут на место и проверят попадают ли сточные воды с прилегающей территории в акваторию озера, при установлении фактов, возбудят административное производство.

В настоящее время формируется рабочая группа с привлечением заинтересованных органов для решения вопроса по нормализации экологической обстановки акватории озера.

О результатах проверки Министерство сообщит дополнительно.

Ранее сообщалось, что жители ближайших к Ведлозеру населенных пунктов обеспокоены обмелением озера, нарушением циркуляции воды, заиливанием дна, изменением качества рыбы, увеличением количества водорослей и тины, сообщается на сайте Законодательного собрания.

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