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Жители поселка в Карелии обеспокоены обмелением и зарастанием тиной Ведлозера

Новости. Общество
09:45, 18 Сентября 2020
фото: © "Столица на Онего"
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Ситуацию с озером Ведлозеро, располагающимся в Пряжинском районе, обсудят на профильном комитете карельского парламента.

Жители ближайших к озеру населенных пунктов обеспокоены обмелением озера, нарушением циркуляции воды, заиливанием дна, изменением качества рыбы, увеличением количества водорослей и тины, сообщается на сайте Законодательного собрания.

На побережье озера Ведлозеро побывали депутат Законодательного собрания Валерий Шоттуев,  ученые Института Водных проблем Севера Карельского научного центра РАН, представитель Министерства природных ресурсов и экологии республики. Были взяты пробы воды, ила, растительности и рыбы. После проведения анализов полученных образцов, специалисты смогут дать оценку состоянию водоема и рекомендации по выходу из сложившейся ситуации.

По итогам поездки Валерий Шоттуев подготовит вопросы, касающиеся ухудшения состояния озера Ведлозеро и реки Видлица, входящих в гидросистему Ладожского озера, и вынесет их на очередное заседание Комитета по природным ресурсам и экологии в октябре.

Ранее озеро в местечке Лососинное проверили на наличие паразитов.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
карел
2020-09-18 10:35:37
Неприятный персонаж . Чьи интересы он представляет в заксобрании и что там вообще делает . не понятно .
новый
2020-09-18 10:18:57
Бывшему комсоргу лишь бы пропиариться.
Гость
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