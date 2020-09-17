Жители поселка в Карелии обеспокоены обмелением и зарастанием тиной Ведлозера

Ситуацию с озером Ведлозеро, располагающимся в Пряжинском районе, обсудят на профильном комитете карельского парламента.

Жители ближайших к озеру населенных пунктов обеспокоены обмелением озера, нарушением циркуляции воды, заиливанием дна, изменением качества рыбы, увеличением количества водорослей и тины, сообщается на сайте Законодательного собрания.

На побережье озера Ведлозеро побывали депутат Законодательного собрания Валерий Шоттуев, ученые Института Водных проблем Севера Карельского научного центра РАН, представитель Министерства природных ресурсов и экологии республики. Были взяты пробы воды, ила, растительности и рыбы. После проведения анализов полученных образцов, специалисты смогут дать оценку состоянию водоема и рекомендации по выходу из сложившейся ситуации.

По итогам поездки Валерий Шоттуев подготовит вопросы, касающиеся ухудшения состояния озера Ведлозеро и реки Видлица, входящих в гидросистему Ладожского озера, и вынесет их на очередное заседание Комитета по природным ресурсам и экологии в октябре.

Ранее озеро в местечке Лососинное проверили на наличие паразитов.