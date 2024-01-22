Чиновники попросили жителей Приладожья помочь дворникам с уборкой снега

В Питкярантском районе прогнозируют обильные осадки.
Власти Питкярантского района обратились к населению с просьбой об уборке снега.
«С последствиями погодных явлений справляться становится все труднее. В ближайшие время вероятно продолжение снегопадов.
Пожалуйста, если найдете возможность и желание оказать помощь в расчистке дворовых территорий, то окажете большую помощь дворникам.
Случаются такие ситуации, когда справиться в одиночку крайне сложно. Давайте понимать друг друга и, по мере сил, помогать.
Вместе мы можем многое», — заявили чиновники в соцсети.
Напомним, оттепель в Карелии продлится еще пару дней.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание