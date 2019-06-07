Чиновники правительства Карелии обрежут деревья в центре города

Так завершится очередной этап программы "Чистый Петрозаводск", сообщили в администрации города.

За весенний сезон и первые дни лета в городе проведено около тысячи экологических мероприятий.

В понедельник, 10 июня, на проспекте Карла Маркса состоится завершающая в этом сезоне акция в рамках ежегодной программы "Чистый Петрозаводск".

"В понедельник в 17.00 сотрудники правительства республики выполнят обрезку деревьев на проспекте Карла Маркса", - сказала Анна Дудырина.

На этой неделе состоялся субботник в Хлебном переулке, а сегодня, в пятницу, в 17.00 работники республиканских ведомств наведут порядок на набережной Онежского озера.

"С начала весны на общественных территориях города было организовано более двухсот субботников, еще более четырехсот – на придомовых территориях. Экологические акции проводились также на пришкольных участках и рядом с детскими садами, на землях предприятий и организаций. Собрано более двух с половиной тысяч кубических метров мусора", - сообщила начальник управления благоустройства и экологии Анна Дудырина.