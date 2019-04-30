Коммунисты позвали жителей Петрозаводска на демонстрацию и напомнили, в чем истинный смысл праздника 1 мая.

"Чиновники пытаются превратить Первомай в день поедания шашлыков, а само первомайское шествие - в развлекательное шоу с куклами. Не поддавайтесь на провокации! Давайте покажем, что у этого праздника был и остается другой смысл. 1 мая — это день борьбы народа, всех, кто честно трудится, за свои права!", - с таким заявлением выступили коммунисты в группе "КПРФ в Карелии".

"Если вы еще размышляете, идти или не идти на Первомайскую демонстрацию, то ответ очевиден - идти нужно обязательно. На сегодняшний день это чуть ли не единственная возможность заявить о том, что страну ведут в тупик. Нам не разрешают проводить мирные митинги в другое время - КПРФ судят, штрафуют, на коммунистов давят любыми способами. Но Первомай — это последний советский праздник, который пока не попал под запрет. Так выйдем же дружно на демонстрацию и митинг и заявим о своих правах! О том, что мы против повышения пенсионного возраста и роста НДС, о том, что мы за достойно оплачиваемый труд, за справедливое распределение национальных природных богатств и за свободу в Интернете! Давайте покажем, что нас много! Другого шанса не будет!".

Праздничная первомайская демонстрация пройдет в Петрозаводске по проспекту Карла Маркса. Сбор 1 мая в 12 часов на площади Ленина, в 12.30 начнется шествие до площади Кирова. В 13.00 - митинг.