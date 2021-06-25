Чиновники возложили цветы к Вечному огню и стеле воинской славы Петрозаводска, несмотря на ограничения

Почти все мероприятия дня города в Петрозаводске были отменены, лишь возложения цветов прошли сегодня у Вечного огня и стелы воинской славы, сообщил глава Карелии.

«Сегодня мы отмечаем день города - день «второго рождения» нашего Петрозаводска, когда он был освобождён от фашистских захватчиков. 77 лет прошло с тех пор, но мы никогда не забудем мужество и героизм всех, кто боролся за Победу.

Конечно, за свою историю город знал разные времена. Вот и сейчас пандемия испытывает нас на прочность. И мы не можем махнуть на нее рукой и провести праздник так, как задумывали. К сожалению, почти все мероприятия отменены. Лишь возложения цветов в память о наших освободителях прошли сегодня у Вечного огня и стелы «Город воинской славы», - сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсетях.