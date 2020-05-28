Чиновников в Карелии наградили почетными знаками

Глава Карелии подписал распоряжение о поощрении руководителей министерства национальной и региональной политики.

Из текста документа следует, что почетным знаком "За вклад в развитие Республики Карелия" награждены министр национальной и региональной политики Сергей Киселев и его заместитель Александра Ершова.

Награды им достались "за высокий профессионализм и заслуги в реализации государственной национальной политики на территории Республики Карелия".

Ранее Артур Парфенчиков наградил полпреда президента в Уральском округе медалью "За заслуги перед Карелией".