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Новости. Общество
08:32, 22 Ноября 2019
фото: © со страницы ВКонтакте

Чиновница из мэрии Петрозаводска объяснила слова про "мразей"

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Начальник управления культуры Анна Лесонен объяснила свои нелицеприятные высказывания в адрес неаккуратных жителей Петрозаводска, которые не смогли донести мусор до помойки.

"Это мой любимый город. Считаю, что я вела себя, как нормальный гражданин. Уже наверно после того можно говорить, где я работаю, какое место занимаю. Рядом с домом грязно, моя первая реакция - взять и убрать. Я считаю, что такой поступок - пример жителям Петрозаводска", - передает "РЕН ТВ" слова Лесонен.

Напомним, 20 ноября Анна Лесонен (Левашова) пошла выносить мусор из дома и увидела рядом с контейнером для пластиковых бутылок разбросанные водочные бутылки, окурки, огрызки и др.
Возмущенная таким бардаком, начальник управления культуры администрации столицы Карелии убрала раскиданный мусор, а после пришла домой и написала в соцсети гневный пост, в котором допустила нелестные высказывания в отношении горожан, замусоривших территорию, назвав их "мразью".

За недопустимые высказывания в адрес жителей города администрация столицы Карелии приняла решение прекратить трудовые отношения с начальником управления культуры.

На данный момент Лесоснен удалила свой пост о неаккуратных жителях города, хотя ранее писала, что ей "совсем не стыдно за те выражения и мысли, которыми выстреливало во вселенную ее сознание".

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