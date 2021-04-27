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Чиновница в Карелии пошла под суд за то, что не ответила на обращение энергетиков

Новости. Общество
07:25, 28 Апреля 2021
фото: pixabay
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Мировой суд в Пудожском районе Карелии привлек к ответственности главу сельского поселения за то, что она вовремя не ответила на обращение энергоснабжающей организации.

Административное производство было возбуждено по инициативе прокуратуры Пудожского района после жалобы энергетиков.

Энергоснабжающая организация направила в местную администрацию обращение, связанное с исполнительным производством.

«В установленный 30-дневный срок объективный, всесторонний и своевременный ответ подготовлен не был. На момент проверки нормативный срок предоставления ответа нарушен более чем на 1,5 месяца», — говорится в сообщении прокуратуры.

Надзорное ведомство квалифицировало это как нарушение федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Мировой суд согласился с позицией прокуратуры и оштрафовал главу сельского поселения на 5 тыс. рублей.

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