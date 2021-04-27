Чиновница в Карелии пошла под суд за то, что не ответила на обращение энергетиков

Мировой суд в Пудожском районе Карелии привлек к ответственности главу сельского поселения за то, что она вовремя не ответила на обращение энергоснабжающей организации.

Административное производство было возбуждено по инициативе прокуратуры Пудожского района после жалобы энергетиков.



Энергоснабжающая организация направила в местную администрацию обращение, связанное с исполнительным производством.



«В установленный 30-дневный срок объективный, всесторонний и своевременный ответ подготовлен не был. На момент проверки нормативный срок предоставления ответа нарушен более чем на 1,5 месяца», — говорится в сообщении прокуратуры.



Надзорное ведомство квалифицировало это как нарушение федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».



Мировой суд согласился с позицией прокуратуры и оштрафовал главу сельского поселения на 5 тыс. рублей.