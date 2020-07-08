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Число больных пневмонией в Карелии продолжает увеличиваться

Новости. Общество
08:58, 09 Июля 2020
фото: © Егор Алеев/ТАСС
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Летальных исходов от внебольничной пневмонии за прошедшие 24 часа не зарегистрировано, сообщили в оперштабе Карелии по борьбе с COVID-19

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 839 пациента, 63 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки в больницы с пневмонией доставили пятерых местных жителей.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на ковидную инфекцию.

Напомним, общее число инфицированных ковидной инфекцией в Карелии на 9 июля составило 1656.

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Комментарии

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Бриг
2020-07-09 09:18:42
где парфенчиков и охлопков ??? почему молчат ?
Бриг
2020-07-09 09:15:44
Дурдом . борются с короновирусом , а люди болеют и умирают от пневмонии . Дутая медицина , людям не где лечиться .
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