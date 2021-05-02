Число голосующих за благоустройство территорий, в том числе, в Карелии превысило все прогнозы

В течение первых трех дней голосования за благоустройство территорий в Карелии в нем приняли участие 3790 человек, а по всей стране число голосующих оказалось выше прогнозов.

По словам организаторов, из-за этого в первые дни работы платформы для голосования наблюдались технические сбои.

«Проект такого масштаба запускается в стране впервые, нагрузка на платформу превысила прогнозную – наблюдается очень высокий интерес к голосованию и теме городской среды. Для решения проблемы оператор платформы подключает дополнительные мощности. Если у вас не грузится страница или не проходит звонок, не нажимайте кнопку ещё раз. Просто дождитесь загрузки или звонка для завершения голосования», - пояснили организаторы.

Выбор общественных территорий, которые будут благоустроены по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в 2022 году, проходит на общероссийской платформе za.gorodsreda.ru.

В Карелии в рейтинговом голосовании участвуют 27 объектов в Петрозаводске, Кондопоге, Костомукше и Сегеже. Из них предстоит выбрать 14.

Отдать свой голос за объект благоустройства можно до 30 мая включительно.