Реклама на сайте
Прислать новость
По сети разлетелись кадры, как россияне голыми руками собирают в море тонны рыбы (ВИДЕО) 5
02.05.2021 20:40
Новые жертвы коронавируса в Карелии - умерли еще двое 8
Сегодня 09:04
Когда россияне могут получать две пенсии одновременно, объяснили в Совете Федерации
02.05.2021 19:40
День рождения житель Карелии решил отметить краденым алкоголем и икрой
Сегодня 11:47
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ДВА КАНДИДАТА НА ПОСТ ГЛАВЫ ГОРОДА, ОТМЕНА АВТОБУСОВ НА МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ И ПОЧЕТНЫЕ ГРАЖДАНЕ ПЕТРОЗАВОДСКА
02.05.2021 19:00
Заммэра Петрозаводска: «Турист не вернется в город, похожий на стихийный рынок» 10
Сегодня 13:13

Число голосующих за благоустройство территорий, в том числе, в Карелии превысило все прогнозы

Новости. Общество
15:39, 03 Мая 2021
фото: za.gorodsreda.ru
Загрузка...

В течение первых трех дней голосования за благоустройство территорий в Карелии в нем приняли участие 3790 человек, а по всей стране число голосующих оказалось выше прогнозов.

По словам организаторов, из-за этого в первые дни работы платформы для голосования наблюдались технические сбои.

«Проект такого масштаба запускается в стране впервые, нагрузка на платформу превысила прогнозную – наблюдается очень высокий интерес к голосованию и теме городской среды. Для решения проблемы оператор платформы подключает дополнительные мощности. Если у вас не грузится страница или не проходит звонок, не нажимайте кнопку ещё раз. Просто дождитесь загрузки или звонка для завершения голосования», - пояснили организаторы.

Выбор общественных территорий, которые будут благоустроены по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в 2022 году, проходит на общероссийской платформе za.gorodsreda.ru.

В Карелии в рейтинговом голосовании участвуют 27 объектов в Петрозаводске, Кондопоге, Костомукше и Сегеже. Из них предстоит выбрать 14.

Отдать свой голос за объект благоустройства можно до 30 мая включительно.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2021-05-03 16:25:15
За шенделовича тоже превысит прогнозы, но назначат все равно бабулю :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
01.05.2021, 16:52
Циклон «Даниель» принесет в Карелию снегопад и метель
30.04.2021, 12:12
Конкурсная комиссия определила двух кандидатов на пост сити-менеджера Петрозаводска
29.04.2021, 16:23
В Петрозаводске сотрудники ГИБДД провели жесткое задержание девушки-водителя (ВИДЕО)
26.04.2021, 06:40
«Набрали бы и 200 килограммов»: стало известно особое грибное место в Карелии (ФОТО)
01.05.2021, 09:25
Еще трое мужчин скончались от коронавируса в Карелии
27.04.2021, 15:40
Стало известно, как будут работать школы и садики в Карелии в майские праздники

Аналитика

30.04.2021 14:22
Обществоведение
Школа на «пятерку» 1
Самая большая школа в Карелии может принять своих первых учеников уже в сентябре.
«В выборах участвовать не планировала» 21
30.04.2021 09:12
«Совершено циничное и дерзкое преступление» 8
29.04.2021 14:32
Когда будущее Петрозаводска в руках горожан 1
29.04.2021 14:30
Как превратить озеро в болото 2
29.04.2021 13:55
Вся аналитика

Чтиво

29.04.2021 13:32
Без политики
К врачу как на праздник: невыдуманная история о том, как дети полюбили ходить в поликлинику
С появлением «Здравляндии» разрешились не только детские страхи и капризы, но и тревога родителей за безопасность детей в условиях поликлиники.
История покупки квартиры в ипотеку с господдержкой
29.04.2021 13:30
В Петрозаводске стало солнечно
26.04.2021 15:50
архив чтиво

Медиа

День пожарной охраны в Петрозаводске 2021
30.04.2021 16:35
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»