Число госпитализированных с пневмонией в Карелии превысило 2 тысячи

Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией в Карелии госпитализированы 2192 пациента, сообщили в оперштабе республики.

За сутки еще 30 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.

Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 2192 пациента, 88 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие 24 часа летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистроировано.

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.