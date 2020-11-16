Число госпитализированных с пневмонией в Карелии превысило 2 тысячи

Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией в Карелии госпитализированы 2192 пациента, сообщили в оперштабе республики.
За сутки еще 30 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.
Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 2192 пациента, 88 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).
За минувшие 24 часа летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистроировано.
Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.
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