Число инфицированных коронавирусом в Карелии стремительно снижается

За прошедшие сутки выявлены 40 заразившихся коронавирусом, днем ранее их число составляло 45, сообщили в Минздраве Карелии.

На 17 июня в Карелии зарегистрировано 136678 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 17991 ребёнок.

За прошедшие сутки выявлены 40 инфицированных (9 — дети), из них непривитых — 27 (67,5%).

В ковидных стационарах получают лечение 215 пациентов, в состоянии средней тяжести — 183 человека, в тяжёлом — 32 (из них непривитых — 32).

В отделениях ИТАР нет крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 134200 человек, за последние сутки — 47.

За сутки не зарегистрировано умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1513 человек.