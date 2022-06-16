Число инфицированных коронавирусом в Карелии стремительно снижается

За прошедшие сутки выявлены 40 заразившихся коронавирусом, днем ранее их число составляло 45, сообщили в Минздраве Карелии.
На 17 июня в Карелии зарегистрировано 136678 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 17991 ребёнок.
За прошедшие сутки выявлены 40 инфицированных (9 — дети), из них непривитых — 27 (67,5%).
В ковидных стационарах получают лечение 215 пациентов, в состоянии средней тяжести — 183 человека, в тяжёлом — 32 (из них непривитых — 32).
В отделениях ИТАР нет крайне тяжёлых больных.
Выздоровели с начала пандемии 134200 человек, за последние сутки — 47.
За сутки не зарегистрировано умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1513 человек.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание