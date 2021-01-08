Число коек для пациентов с COVID-19 в Карелии продолжает расти

В ковид-центрах Карелии доля свободных коек для лечения больных коронавирусом составляет 21%.

Доля свободных коек для лечения больных COVID-19 в специализированных стационарах Карелии увеличилось 9 января до 21%, сообщил министр здравоохранения Михаил Охлопков на своей странице в соцсети. На 8 января этот показатель равнялся 20,7%.

По данным на 9 января в стационарах находятся 667 жителей республики, заболевших COVID-19. Из них 538 - в состоянии средней тяжести, 121 тяжелобольной и 8 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Напомним, общее число заболевших коронавирусом в Карелии приближается 30,5 тысячам. За минувшие сутки COVID-19 выявлен еще у 281 человека, два пациента скончались.