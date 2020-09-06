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Число случаев заболевания коронавирусом в Карелии снижается

Новости. Общество
09:12, 07 Сентября 2020
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС
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За минувшие сутки в республике выявлено 5 новых случаев COVID-19, 16 человек выздоровили.

По сообщению регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом, в Карелии за минувшие сутки подтверждены 5 новых случаев коронавируса, все в Петрозаводске.

Выздоровели еще 16 человек: в Петрозаводске – 7, в Костомукше – 4, в Беломорском районе – 2, в Калевальском районе – 2, в Лахденпохском районе – 1.

Всего за период пандемии в Карелии заболел 3321 человек, 31 пациент скончался, победили болезнь 2588.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 540,8 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,3 раза выше и составляет 698,8 случая, по Северо-Западу – 702,7.

Накануне за сутки в республике были выявлены 19 новых случаев коронавируса.

 

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