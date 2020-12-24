Число смертей от коронавируса в Карелии приближается к 150

За сутки еще три жителя республики стали жертвами Covid-19.

По информации регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом, за минувшие сутки в Карелии подтверждены еще три летальных исхода от Covid-19. В Республиканской инфекционной больнице скончались 69-летняя женщина и 80-летний мужчина из Петрозаводска. В Кондопожской ЦРБ умерла 63-летняя кондопожанка. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

С начала пандемии от коронавируса скончались 149 человек.

За сутки выявлено 379 новых случаев коронавирусной инфекции. Число инфицированных в республике достигло 25706.

Накануне в Петрозаводске 41-летний и 58-летний мужчины умерли от коронавируса.