Число смертей от коронавируса в Карелии увеличилось до 742

За минувшие сутки в республике зарегистрирована еще одна смерть от COVID-19, сообщил глава Минздрава Карелии.
По данным на 9 августа, зафиксирован одна смерть от коронавируса. Общее число жертв пандемии в республике увеличилось до 738 человек. Об этом министр здравоохранения республики Михаил Охлопков сообщил на своей странице в соцсети.
За сутки COVID-19 был выявлен у 173 жителей Карелии, все они не были привиты. Заболели 173 человека, в состоянии средней тяжести находятся 35 пациентов, трое больных находятся в тяжелом состоянии.
В ковид-центрах проходят лечение 617 больных коронавирусом, из них 5 крайне тяжелых (на ИВЛ), два пациента подключены к инвазивной ИВЛ.
Всего с начала пандемии инфицировано 53862 человека.
За сутки выздоровели еще 175 пациентов. Всего выписанных по выздоровлению 53355 человек.
Напомним, глава Карелии смягчил ограничения, введенные из-за коронавируса.
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