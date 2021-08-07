Число смертей от коронавируса в Карелии увеличилось до 742

За минувшие сутки в республике зарегистрирована еще одна смерть от COVID-19, сообщил глава Минздрава Карелии.

По данным на 9 августа, зафиксирован одна смерть от коронавируса. Общее число жертв пандемии в республике увеличилось до 738 человек. Об этом министр здравоохранения республики Михаил Охлопков сообщил на своей странице в соцсети.

За сутки COVID-19 был выявлен у 173 жителей Карелии, все они не были привиты. Заболели 173 человека, в состоянии средней тяжести находятся 35 пациентов, трое больных находятся в тяжелом состоянии.

В ковид-центрах проходят лечение 617 больных коронавирусом, из них 5 крайне тяжелых (на ИВЛ), два пациента подключены к инвазивной ИВЛ.

Всего с начала пандемии инфицировано 53862 человека.

За сутки выздоровели еще 175 пациентов. Всего выписанных по выздоровлению 53355 человек.

Напомним, глава Карелии смягчил ограничения, введенные из-за коронавируса.