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Число смертей от коронавируса в России превысило 170 тысяч

Новости. Общество
12:33, 15 Августа 2021
фото: © Александр Демьянчук/ТАСС

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За сутки зарегистрировано еще 816 летальных исходов от коронавирусной инфекции в России, сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19.

За последние сутки в России выявлено 21 624 случая COVID-19 в 85 регионах, них 1 745 (8,1%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 6 600 836 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов увеличилось до 5 884 316.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписаны 16 426 человек.

Летальных случаев с начала пандемии зарегистрировано 170 499. За прошедшие сутки скончались 816 человек.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 172,1 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 485 тысяч тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 15 августа остаются 1 250 435 человек.

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