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Число смертей от коронавируса в России приближается к 154 тысячам

Новости. Общество
11:37, 25 Июля 2021
фото: © Егор Алеев/ТАСС

За минувшие сутки в России от COVID-19 скончались 779 человек, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

За последние сутки в России выявлено 24 072 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 2 346 (9,8%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 6 126 541 случай коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 5 490 634.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписаны 18 678 человек.

Летальных случаев с начала пандемии зарегистрировано 153 874. За прошедшие сутки скончались 779 человек.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 162,5 миллиона лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 550 тысяч тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 25 июля остаются 1 257 238 человек.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии зарегистрировано еще две смерти от COVID-19. Общее число жертв коронавируса увеличилось до 703.

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