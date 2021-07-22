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Число смертей от коронавируса в России продолжает стремительно расти

Новости. Общество
11:41, 23 Июля 2021
фото: фото: © Zhang Yuwei/Xinhua via AP

За минувшие сутки в России от COVID-19 скончались 795 человек, сообщили в оперштабе РФ.

За последние сутки в России выявлено 23 811 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 2 495 (10,5%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 6 078 522 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 5 450 004.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписаны 22 547 человек.

Летальных случаев с начала пандемии зарегистрировано 152 296. За прошедшие сутки скончались 795 человек. Сутками ранее этот показатель был 796.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 161,4 миллиона лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 551 тысяча тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 23 июля остаются 1 243 858 человек.

Напомним, в Карелии общее число умерших от коронавируса увеличилось до 698.

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