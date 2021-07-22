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Коронавирус продолжает забирать жизни – в Карелии скончались еще 4 человека

Новости. Общество
09:35, 23 Июля 2021
фото: фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Общее число умерших от коронавируса в Карелии составило 698 человек, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

По данным на 23 июля, за сутки коронавирус был выявлен у 182 жителей республики, из них 180 прививку не сделали. Заболели 177 человек, в состоянии средней тяжести находятся 40 пациентов и 7 госпитализированных тяжелые, один человек доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии.

В ковид-центрах проходят лечение 728 больных коронавирусом, из них 8 крайне тяжелых, два пациента подключены к инвазивной ИВЛ, они не могут самостоятельно дышать.

Общее число инфицированных составляет 54641 человек.

За минувшие сутки зарегистрировано еще четыре смерти от COVID-19. Общее число жертв коронавируса увеличилось до 698.
За сутки выздоровели еще 178 пациентов. Всего выписанных по выздоровлению 50950 человек.

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Алина
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