Коронавирус продолжает забирать жизни – в Карелии скончались еще 4 человека

Общее число умерших от коронавируса в Карелии составило 698 человек, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

По данным на 23 июля, за сутки коронавирус был выявлен у 182 жителей республики, из них 180 прививку не сделали. Заболели 177 человек, в состоянии средней тяжести находятся 40 пациентов и 7 госпитализированных тяжелые, один человек доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии.

В ковид-центрах проходят лечение 728 больных коронавирусом, из них 8 крайне тяжелых, два пациента подключены к инвазивной ИВЛ, они не могут самостоятельно дышать.

Общее число инфицированных составляет 54641 человек.

За минувшие сутки зарегистрировано еще четыре смерти от COVID-19. Общее число жертв коронавируса увеличилось до 698.

За сутки выздоровели еще 178 пациентов. Всего выписанных по выздоровлению 50950 человек.