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Число свободных коек для больных COVID-19 сократилось в Карелии

Новости. Общество
09:33, 13 Ноября 2020
фото: © Илья Тимин
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По данным на тринадцатое ноября, в республике сократилось число свободных мест для лечения больных коронавирусной инфекцией.

Доля свободных коек для лечения коронавирусной инфекции снизилась за сутки на 2,2 процента. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков, опубликовав таблицу с оперативной информацией по COVID-19.

Так, по данным на 13 ноября, в Карелии свободно 24,2 процента коек для больных коронавирусом. Сутки назад этот показатель был равен 26,4 процентам.

За минувшие сутки в Карелии было зарегистрировано 386 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Коронавирус забрал жизни еще двух жителей Карелии: число жертв пандемии достигло 66 человек.

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