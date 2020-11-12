Коронавирус забрал жизни еще двух жителей Карелии: число жертв пандемии достигло 66 человек

Оперативный штаб правительства Карелии сообщил о гибели очередных пациентов, у которых был обнаружен COVID-19.

В Карелии подтверждены еще две смерти от коронавирусной инфекции. Умерли житель Сортавалы 1946 года рождения и жительница Петрозаводска 1959 года рождения. Они скончались в монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн. Оба пациента имели сопутствующие хронические заболевания, сообщили в оперштабе.

Всего с начала пандемии в Карелии скончались 66 человек.

По данным на 13 ноября, в Карелии зарегистрировано 386 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число инфицированных коронавирусом в республике стремительно приближается к 10 тысячам.