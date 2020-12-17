Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Путин пообещал выплатить семьям с детьми по 5 тысяч рублей к Новому году 13
17.12.2020 20:40
Цена на торгах за дачный участок в Карелии возросла в 260 раз 8
Сегодня 07:25
Шандалович прокомментировал высказывание Путина по поводу прививки от коронавируса
17.12.2020 17:15
Следователи начали проверку по факту гибели маленькой девочки под колесами трактора в Костомукше
17.12.2020 20:21
Биатлонистка из Петрозаводска показала высокий результат на Всероссийских соревнованиях 6
17.12.2020 18:40
Путин высказался по поводу скандального видео Дзюбы 7
17.12.2020 23:30
Подписка на периодическую прессу от Почты России: ответы на все важные вопросы
Сегодня 10:15

Число свободных коек для пациентов с коронавирусом в Карелии остается критическим

Новости. Общество
11:55, 18 Декабря 2020
фото: © Александр Гнетнев / "Столица на Онего"
Загрузка...

Доля свободных коек для больных с COVID-19 составляет 19,8%, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

За минувшие сутки доля свободных коек увеличилась на 0,3 процента – до 19,8 процентов. При этом данный показатель, менее 20 процентов, является критическим.

Как сообщил на своей странице в соцсети министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков, всего на 18 декабря госпитализированы 739 человек, заболевших COVID-19, 597 из госпитализированных находятся в состоянии средней тяжести, 136 – в тяжелом и 6 человек – в крайне тяжелом, они подключены к аппаратам ИВЛ.

Ранее сообщалось, за минувшие сутки в Карелии трое больных коронавирусом скончались, у 394 человек выявлен вирус COVID-19.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
sergo
2020-12-18 14:15:01
А доля коек 19,8% это сколько в штуках?
User
2020-12-18 12:30:27
А впереди еще кагал туристов из красных зон. "Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья!"(с)
кир
2020-12-18 13:09:16
User, сторожи и не воняй.
кир
2020-12-18 12:10:22
9-ю школу переоборудовать под больницу. Уже было так, справились.
zanoza
2020-12-18 12:00:21
Какой же это спад, о котором нам так убедительно заявлял глава региона. Скорее всего это был тактический ход перед пресс-конференцией, однако.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
12.12.2020, 12:33
"Не так, как обычно": Парфенчиков ввел новые ограничения в Карелии на период новогодних праздников
17.12.2020, 16:33
Трактор насмерть задавил ребенка в Карелии (ВИДЕО)
13.12.2020, 20:45
Грузовой поезд сошел с рельсов в Карелии (СРОЧНО)
16.12.2020, 10:25
Минтруд запретил переносить рабочий день 31 декабря на субботу
12.12.2020, 16:34
У прессы возник закономерный вопрос, на что ушли деньги гранта, выделенные бутафорскому концлагерю в Карелии
13.12.2020, 13:53
В Петрозаводске жители Кукковки вышли на митинг с требованием не затягивать строительство поликлиники у них в микрорайоне

Аналитика

Сегодня 10:17
Капитал
"Клиники на Чайкиной": курортный сезон в январские праздники!
Поездка в санаторий зачастую вызывает множество сложностей, особенно в условиях пандемии, а впереди нас ждет время длительных зимних каникул, которое можно посвятить себе, своему здоровью и здоровью близких людей.
Подписка на периодическую прессу от Почты России: ответы на все важные вопросы
Сегодня 10:15
В чем обвиняют директора петрозаводского МУП "Мемориал" 6
16.12.2020 12:05
Вместо локдауна 3
15.12.2020 14:45
"Город у воды": второй сезон 2
15.12.2020 10:00
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 15:30
Без политики
"Клиники на Чайкиной": Всего за 30 минут узнайте есть ли у вас коронавирус COVID-19
"Клиники на Чайкиной" представляют услугу – экспресс-анализ на антиген COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
Стильные зимние наряды в ТРЦ "Тетрис"
Сегодня 15:20
"Немножечко не успели" 9
17.12.2020 10:40
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»