Число свободных коек для пациентов с коронавирусом в Карелии остается критическим

Доля свободных коек для больных с COVID-19 составляет 19,8%, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

За минувшие сутки доля свободных коек увеличилась на 0,3 процента – до 19,8 процентов. При этом данный показатель, менее 20 процентов, является критическим.

Как сообщил на своей странице в соцсети министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков, всего на 18 декабря госпитализированы 739 человек, заболевших COVID-19, 597 из госпитализированных находятся в состоянии средней тяжести, 136 – в тяжелом и 6 человек – в крайне тяжелом, они подключены к аппаратам ИВЛ.

Ранее сообщалось, за минувшие сутки в Карелии трое больных коронавирусом скончались, у 394 человек выявлен вирус COVID-19.