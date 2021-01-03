Число тестов на COVID-19 значительно сократилось за сутки в Карелии

В Карелии в значительной степени снизилось число тестов для выявления новой коронавирусной инфекции.

По данным на четвертое января, в Карелии выполнено на 286 тестов меньше, чем в предыдущие сутки. Такие данные содержатся в таблице, опубликованной на странице в соцсети главы карельского Минздрава Михаила Охлопкова.

Так, на сегодняшний день за сутки в Карелии выполнено 640 тестов на COVID-19. День назад число исследований было равно 926.

По данным на четвертое января, в Карелии коронавирус обнаружен у 301 человека за сутки.

Ранее Минздрав Карелии объяснил, почему в республике стали делать в два раза меньше тестов на коронавирус. Теперь у контактных по COVID лиц мазки не берутся, пока у них не появились симптомы ОРВИ. При отсутствии симптомов контактного выписывают без проведения теста. Заболевших коронавирусом выписывают при выздоровлении без проведения лабораторного исследования на COVID-19.