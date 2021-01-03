Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Когда снимут все ограничения на путешествия за границу: плохой прогноз 5
03.01.2021 16:40
Участники подпольной вечеринки разгромили 500-летнюю церковь 1
03.01.2021 21:40
Особенный 2020-й: итоги года с Элиссаном Шандаловичем
Сегодня 09:30
Мужчина дважды за день попался на краже выпивки и закуски из магазина в райцентре Карелии
03.01.2021 16:13
Больные коронавирусом поступают в инфекционную больницу семьями, сообщил глава Минздрава Карелии 11
03.01.2021 16:59

Число тестов на COVID-19 значительно сократилось за сутки в Карелии

Новости. Общество
09:32, 04 Января 2021
фото: © Игорь Онучин/ТАСС
Загрузка...

В Карелии в значительной степени снизилось число тестов для выявления новой коронавирусной инфекции.

По данным на четвертое января, в Карелии выполнено на 286 тестов меньше, чем в предыдущие сутки. Такие данные содержатся в таблице, опубликованной на странице в соцсети главы карельского Минздрава Михаила Охлопкова.

Так, на сегодняшний день за сутки в Карелии выполнено 640 тестов на COVID-19. День назад число исследований было равно 926.

По данным на четвертое января, в Карелии коронавирус обнаружен у 301 человека за сутки.

Ранее Минздрав Карелии объяснил, почему в республике стали делать в два раза меньше тестов на коронавирус. Теперь у контактных по COVID лиц мазки не берутся, пока у них не появились симптомы ОРВИ. При отсутствии симптомов контактного выписывают без проведения теста. Заболевших коронавирусом выписывают при выздоровлении без проведения лабораторного исследования на COVID-19.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.12.2020, 12:38
Работы по сносу "Невского пассажа" в Петрозаводске прекращены
30.12.2020, 17:39
Аркадий Рутгайзер покинул пост главврача поликлиники №2 Петрозаводска
02.01.2021, 14:51
Отремонтированная за 15 млн руб лестница на улице Фрунзе в Петрозаводске разрушилась (ФОТОФАКТ)
01.01.2021, 16:36
"У жителей Карелии порой волосы становятся дыбом"
01.01.2021, 11:27
Один человек погиб и двое обгорели на пожаре в Петрозаводске в новогоднюю ночь
30.12.2020, 19:04
Трупы мужчины и женщины найдены сегодня в одном из гаражей Петрозаводска

Чтиво

03.01.2021 10:29
Без политики
Травма – не помеха зимнему отдыху
Обращайтесь за экстренной травматологической помощью в травмпункт "Костной клиники" в Петрозаводске
Марина Кувшинова: "2020-й - год вызова и новых возможностей" 2
30.12.2020 14:50
"Клиника состоялась хорошо"
30.12.2020 11:10
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»