Число туристов в Карелии в 2022 году вдвое превысило количество местных жителей

Туристический поток в Карелию в прошлом году увеличился на 12% по сравнению с 2021 годом.

За год республику посетили 1 млн 70 тыс человек.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

По сравнению в 2021 годом на 70% вырос объем налоговых поступлений в бюджет Карелии от деятельности организаций, работающих в сфере туризма. Общая сумма собранных налогов составила 400 млн рублей.

На развитие туризма из федерального бюджета в 2022 году было выделено почти 500 млн рублей. Это позволило профинансировать 80 проектов, направленных на укрепление индустрии гостеприимства в республике.