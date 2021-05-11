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Число умерших больных от COVID-19 в Карелии за сутки увеличилось на три человека

Новости. Общество
09:28, 12 Мая 2021
фото: © РИА Новости / Илья Питалев
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Всего в Карелии от коронавируса скончались 499 человек, сообщили в оперштабе республики.

За минувшие сутки в Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции: в Межрайонной больнице № 1 скончалась жительница Костомукши 1955 года рождения, в Госпитале для ветеранов войн умер петрозаводчанин 1945 года рождения, в Сегежской ЦРБ скончалась жительница Кеми 1934 года рождения. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего за время пандемии в Карелии от коронавируса скончались 499 человек.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 44 человек. Из этого числа заболевших – 28 человек, из них 10 имеют симптомы средней тяжести, один человек в тяжелом состоянии.

Общее число инфицированных коронавирусной инфекцией в Карелии на 12 мая составляет 46251 человек.

Выздоровели 44416 человек, за минувшие сутки выписаны по выздоровлению 50 пациентов.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 7532 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3336,9 случая, по Северо-Западу – 5835.

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