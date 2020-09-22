Число умерших от COVID-19 в Карелии увеличилось до 35

За минувшие сутки от коронавируса скончался 81-летний петрозаводчанин.

По сообщению регионального штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, в монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн от коронавирусной инфекции скончался петрозаводчанин 1939 года рождения. Пожилой мужчина имел сопутствующие заболевания.

За минувшие сутки подтверждены еще 38 новых случаев коронавируса: в Петрозаводске – 23 человека, в Кондопоге – 5 человек, в Сортавале – 1 человек, в Питкярантском районе – 6 человек (Питкяранта – 3, поселок Хийденсельга – 3), в Лахденпохском районе – 2 человека (Лахденпохья – 1, поселок Куркиеки – 1), в Суоярвском районе – 1 человек (поселок Поросозеро).

Выздоровели еще 42 человека.

Всего с начала пандемии в Карелии заболели коронавирусом 3732 человека, справились с болезнью 3133 пациента, скончались 35 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 609,4 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,2 раза выше и составляет 760,4 случаев, по Северо-Западу – 775,9.

Напомним, коронавирус и готовность к отопительному сезону обсудят сегодня на заседании правительства Карелии.