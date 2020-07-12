Число умерших от коронавируса в Карелии увеличилось до 11

За минувшие сутки от COVID-19 скончался пожилой житель Петрозаводска, сообщает региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Еще один пациент в Карелии скончался от новой коронавирусной инфекции. Им оказался 83-летний петрозаводчанин, имевший хронические заболевания сердечно-сосудистой системы.

По данным оперштаба, за сутки подтверждено 9 новых случаев коронавируса: в Петрозаводске – 4 человека, в Пряжинском районе – 1 человек (деревня Киндасово), в Беломорском районе – 4 человека (село Сухое – 1, поселок Новое Машезеро – 2, Беломорск – 1).

Выздоровели еще 20 человек: в Петрозаводске – 2, в Олонецком районе – 8, в Лахденпохском районе – 8, в Сортавальском районе – 1, в Кондопожском районе – 1.

Всего с начала пандемии в Карелии заболели коронавирусом 1747 человек. Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в республике – 284,2 на 100 тысяч населения. По России этот показатель в 1,7 раза выше и составляет 495,5 случай, по Северо-Западу – 468.

Накануне в Карелии за сутки число выздоровевших от коронавируса также превысило число заболевших.