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Число умерших от коронавируса в Карелии увеличилось до 11

Новости. Общество
08:35, 13 Июля 2020
фото: © Владимир Гердо/ТАСС
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За минувшие сутки от COVID-19 скончался пожилой житель Петрозаводска, сообщает региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Еще один пациент в Карелии скончался от новой коронавирусной инфекции. Им оказался 83-летний петрозаводчанин, имевший хронические заболевания сердечно-сосудистой системы.

По данным оперштаба, за сутки подтверждено 9 новых случаев коронавируса: в Петрозаводске – 4 человека, в Пряжинском районе – 1 человек (деревня Киндасово), в Беломорском районе – 4 человека (село Сухое – 1, поселок Новое Машезеро – 2, Беломорск – 1).

Выздоровели еще 20 человек: в Петрозаводске – 2, в Олонецком районе – 8, в Лахденпохском районе – 8, в Сортавальском районе – 1, в Кондопожском районе – 1.

Всего с начала пандемии в Карелии заболели коронавирусом 1747 человек. Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в республике – 284,2 на 100 тысяч населения. По России этот показатель в 1,7 раза выше и составляет 495,5 случай, по Северо-Западу – 468.

Накануне в Карелии за сутки число выздоровевших от коронавируса также превысило число заболевших.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-07-13 09:45:59
Фигня. Так и будет, пока не переболеют.
Вася
2020-07-13 11:13:39
кир, Может, у вас СПИД?
Сергей
2020-07-13 09:43:02
Так он и так бы умер . и без короновируса , зачем вся эта истерия и оперштаб .
Вася
2020-07-13 08:54:07
В стране абсолютного нуля возможно все.
Вася
2020-07-13 08:47:38
Фон первых дней после «обнуления» — пугающе-мрачный.
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