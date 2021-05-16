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Число умерших от коронавируса в Карелии за сутки увеличилось на два и достигло 512 человек

Новости. Общество
09:35, 17 Мая 2021
фото: © РИА Новости / Илья Питалев
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Общее число скончавшихся в Карелии от коронавируса составляет 512 человек, сообщили в оперштабе республики.

В Карелии подтверждены еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции: в Сортавальской ЦРБ скончался 70-летний житель Сортавалы, в Республиканской инфекционной больнице скончалась 60-летняя петрозаводчанка. Оба пациента имели сопутствующие хронические заболевания.

Общее число скончавшихся в Карелии от коронавируса на 17 мая составляет 512 человек.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 53 человек. Из этого числа заболевших – 53 человека, из них 11 имеют симптомы средней тяжести, один человек в тяжелом состоянии.

Всего за время пандемии в Карелии инфицировано коронавирусной инфекцией 46502 человека.

Выздоровели 44647 человек, в минувшие сутки выписаны по выздоровлению 42 пациента.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 7572,8 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3366,5 случая, по Северо-Западу – 5877,1.

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