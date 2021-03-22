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Число умерших от коронавируса в Карелии за сутки увеличилось на три человека и достигло 366

Новости. Общество
09:29, 23 Марта 2021
фото: © Александр Демьянчук/ТАСС
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В Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции, сообщили в оперштабе республики.

Так, в Медвежьегорской ЦРБ умер 59-летний житель Медвежьегорска, в Республиканской инфекционной больнице скончались 83-летний житель Суоярви и 70-летний петрозаводчанин. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

Общее число умерших в Карелии от коронавируса на сегодняшний день составило 366 человек.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 86 человек. Из этого числа заболевших – 83 человека, из них 12 имеют симптомы средней тяжести, два человека в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии.

Всего за время пандемии инфицировано COVID-19 в Карелии 43251 человек.

Выздоровели 40067, за сутки выписаны по выздоровлению 147 пациентов.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 7015,2 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3043,4 случая, по Северо-Западу – 5385,2.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Off
2021-03-23 09:43:24
Зато хорошо и массово отметили крымнаш.
zanoza
2021-03-23 12:22:19
Off, да если бы был крымнаш, а то его уже по кусочкам растаскивает российская элита.
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