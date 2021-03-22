Число умерших от коронавируса в Карелии за сутки увеличилось на три человека и достигло 366

В Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции, сообщили в оперштабе республики.

Так, в Медвежьегорской ЦРБ умер 59-летний житель Медвежьегорска, в Республиканской инфекционной больнице скончались 83-летний житель Суоярви и 70-летний петрозаводчанин. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

Общее число умерших в Карелии от коронавируса на сегодняшний день составило 366 человек.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 86 человек. Из этого числа заболевших – 83 человека, из них 12 имеют симптомы средней тяжести, два человека в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии.

Всего за время пандемии инфицировано COVID-19 в Карелии 43251 человек.

Выздоровели 40067, за сутки выписаны по выздоровлению 147 пациентов.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 7015,2 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3043,4 случая, по Северо-Западу – 5385,2.