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Число умерших от коронавируса в России продолжает расти

Новости. Общество
10:50, 28 Мая 2020
фото: © Егор Алеев/ТАСС
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На 28 мая в России зарегистрировано 379051 случаев коронавирусной инфекции.

Число зараженных коронавирусом за сутки увеличилось на 8371, сообщается на сайте оперштаба "Стопкоронавирус.рф".

За последние сутки от вируса скончались 174 человека. По статистике на 26 мая, суточный прирост летальных случаев также равнялся 174. Всего умерли 4142 зараженных. 

Выздоровели –150993 человека (+8785 за сутки). 

Напомним, количество выявленных заболевших коронавирусом в Карелии на 28 мая составило 382 человека.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-05-28 10:54:29
Пожили и хватит. Вирус заставит задуматься над смыслом своей непутевой жизни.
Гость
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