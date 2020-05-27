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Статистика СOVID-19 по Карелии: Еще 11 новых случаев коронавируса выявлено в республике
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Статистика СOVID-19 по Карелии: Еще 11 новых случаев коронавируса выявлено в республике

Новости. Общество
09:00, 28 Мая 2020
фото: © Гавриил Григоров/ТАСС
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На сегодняшний день общее число заболевших коронавирусом в Карелии составляет 382 человека.

В республике за сутки список инфицированных увеличился на 11 человек, сообщили в оперштабе Карелии по борьбе с ковидом. Семь случаев – в Петрозаводске, два – в Сегеже и по одному – в деревне Толвуя Медвежьегорского района и в Суоярви.

Выздоровели еще восемь человек, все в Петрозаводске.

Практически все заболевшие контактировали с COVID–положительными людьми, отметил глава Карелии.

Проведено 37408 исследований (+1069 за сутки).

На самокарантине находятся 4651 человек (-50 за сутки).

В местах обсервации – 16 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 62,3 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 4,1 раза выше и составляет 252,6 случая, по Северо-Западу – 197.

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