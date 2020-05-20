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Число умерших от пневмонии жителей Карелии продолжает расти

Новости. Общество
09:01, 21 Мая 2020
фото: © Сергей Карпухин/ТАСС
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За сутки в республике шесть человек госпитализированы с внебольничной пневмонией.

Согласно данным оперштаба Карелии по борьбе с коронавирусом, с начала апреля с таким диагнозом в больницы республики попали уже 413 пациентов. 

С учетом пациентов, госпитализированных ранее 1 апреля, умерли уже 49 человек.

За минувшие сутки зарегистрирован один летальный исход – умерла 83-летняя женщина с сопутствующей сердечно-сосудистой патологией. Тест на COVID -19 отрицательный.

Напомним, по статистике на 20 мая в Карелии от пневмонии умерли две пенсионерки.

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Комментарии

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Сергей
2020-05-21 10:17:50
Это просто трагедия . Никто из властей не даёт официальную оценку этому бедствию , не называет виновных в массовой гибели населения от пневмонии .
новый
2020-05-21 10:59:02
Сергей, тебя сегодня либерасты старшим по нытью назначили ?
Гость
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