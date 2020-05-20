Число умерших от пневмонии жителей Карелии продолжает расти

За сутки в республике шесть человек госпитализированы с внебольничной пневмонией.

Согласно данным оперштаба Карелии по борьбе с коронавирусом, с начала апреля с таким диагнозом в больницы республики попали уже 413 пациентов.



С учетом пациентов, госпитализированных ранее 1 апреля, умерли уже 49 человек.

За минувшие сутки зарегистрирован один летальный исход – умерла 83-летняя женщина с сопутствующей сердечно-сосудистой патологией. Тест на COVID -19 отрицательный.

Напомним, по статистике на 20 мая в Карелии от пневмонии умерли две пенсионерки.