Двое жителей Карелии умерли от пневмонии за минувшие сутки

За сутки в республике девять человек госпитализированы с внебольничной пневмонией.

По данным оперштаба Карелии, за последние сутки зарегистрировано два летальных исхода: 89-летняя женщина с сопутствующей сердечно-сосудистой патологией и 84-летняя женщина c хронической сердечной недостаточностью. Тесты на COVID-19 отрицательные.

С учетом пациентов, госпитализированных ранее 1 апреля, умерли уже 48 человек.

С начала апреля с таким диагнозом в больницы республики попали уже 407 пациентов.

Напомним, вчера было зарегистрировано три смерти от внебольничной пневмонии. У одной из умерших был выявлен коронавирус.