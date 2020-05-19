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Двое жителей Карелии умерли от пневмонии за минувшие сутки

Новости. Происшествия
09:06, 20 Мая 2020
фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС
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За сутки в республике девять человек госпитализированы с внебольничной пневмонией.

По данным оперштаба Карелии, за последние сутки зарегистрировано два летальных исхода: 89-летняя женщина с сопутствующей сердечно-сосудистой патологией и 84-летняя женщина c хронической сердечной недостаточностью. Тесты на COVID-19 отрицательные. 

С учетом пациентов, госпитализированных ранее 1 апреля, умерли уже 48 человек.

С начала апреля с таким диагнозом в больницы республики попали уже 407 пациентов.

Напомним, вчера было зарегистрировано три смерти от внебольничной пневмонии. У одной из умерших был выявлен коронавирус.

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Комментарии

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Ерона
2020-05-20 09:21:14
Что же в Карелии происходит , люди массово умирают от пневмонии . Почему молчит власть и прокуратура ? Полное отсутствие выявления этой болезни , лечения и реанимации .
Гость
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