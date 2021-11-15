Число вакансий на предприятиях Карелии растет, а количество занятого населения сокращается

Работодатели Карелии в третьем квартале 2021 года заявили в службы занятости о наличии 7,6 тыс. вакансий, что в 1,5 раза больше, чем год назад.

Это следует из отчета Карелиястата «О положении на рынке труда в Республике Карелия за 3 квартал 2021 года».

Конкуренция на рынке труда снизилась почти в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Год назад на каждые 10 вакантных мест претендовали, в среднем, по 36 человек. Сейчас этот показатель составляет 12 человек на 10 вакансий.

Вместе с тем, численность работающих в организациях республики за 3 квартал сократилась на 3,6 тыс. человек. По состоянию на начало сентября в Карелии работали 178 тыс. человек.

Количество безработных составило 17,6 тыс. человек.